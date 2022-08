Si allunga la lista delle coppie-vip che si stanno separando. Dopo Shakira e Gerard Piqué, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Francesco Totti e Ilary Blasi ora anche un’altra coppia sarebbe in procinto di lasciarsi. Parliamo di Wanda Nara e Mauro Icardi. O almeno questo è quello che riporta il Corriere, citando il programma televisivo argentino LAM (Los Angeles de la Mañana), spesso ben informato. Sembra infatti che il calciatore e la showgirl stiano per divorziare: “Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto preparando le cose per il divorzio perché non ne posso più“, avrebbe detto in un audio Wanda Nara ad una collaboratrice.

È probabile, dunque, che la crisi tra i due sia più profonda di quanto si potesse credere. D’altronde i precedenti erano piuttosto pesanti. Non solo il pettegolezzo dello scorso aprile (quello riguardante un presunto terzo incomodo: l’ex bodyguard di Wanda) ma ancor prima tutta la vicenda legata a Eugenia China Suarez. I tradimenti, i video a luci rosse, i gossip rivelati dai media sudamericani. Tanto si è scritto e detto sul flirt (presunto?) tra Icardi e ‘La China’. Quel momento sembrava superato e, invece, pare che adesso il matrimonio sia arrivato al capolinea. I due erano convolati a nozze il 27 maggio 2014 ed hanno due figlie: Francesca (2015) e Isabella (2016). Al momento da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna conferma né smentita sull’ultimo gossip che li riguarda.