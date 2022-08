Dopo due anni difficili, segnati dal dolore per la perdita del bimbo che portava in grembo a causa di un aborto spontaneo, Chrissy Teigen torna a sorridere e su Instagram annuncia di essere nuovamente incinta. Lo fa pubblicando una foto del suo pancione ben visibile: “Ne abbiamo un altro in arrivo”, ha scritto la modella 36enne rivelando così il terzo figlio – dopo Luna e Miles – in arrivo per lei e il marito John Legend. “La gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e i nostri cuori“, ha aggiunto raggiante.

Quindi Chrissy Teigen ha raccontato il percorso fatto in questi mesi, tra le cure per la fertilità e l’ansia ad ogni controllo che l’ha portata a mantenere il massimo riserbo sulla gravidanza fino ad ora: “Ad ogni appuntamento mi sono detta, ‘ok se oggi è in salute lo annuncerò’ ma poi tiravo un sospiro di sollievo sentendo un battito cardiaco e decidevo che ero ancora troppo nervosa”, ha confidato. E ancora: “Non credo che uscirò mai da un appuntamento con più eccitazione che nervosismo, ma finora, tutto è perfetto e bellissimo e mi sento pieno di speranza e sorprendente”.

Nel 2020, la coppia aveva annunciato con un messaggio straziante la perdita del loro figlio Jack, deceduto alla 20esima settimana di gravidanza a causa di un aborto spontaneo. Nello stesso anno, Teigen decise di raccontare l’esperienza in un libro, spiegando che i medici le avevano diagnosticato un distacco parziale della placenta. A quel tempo, aveva esortato le persone a condividere le loro storie dicendo: “Per favore, sii gentile con coloro che aprono il loro cuore”. Adesso, finalmente, quel figlio che lei e il marito hanno tanto desiderato è in arrivo.