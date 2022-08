Nicolas Vaporidis, dopo l’esperienza a “L’Isola dei Famosi”, è tornato alla vita di tutti i giorni. Non in Italia. L’attore romano infatti ha raggiunto la sua nuova casa: Londra. In questa città Vaporidis ha deciso di offrire agli inglesi un viaggio culinario e gastronomico rigorosamente tutto “Made in Italy”. La cucina romana è la protagonista del ristorante che l’attore ha deciso di aprire nel cuore del quartiere alla moda di Clapham: “Taverna Trastevere”.

Nicolas Vaporidis è il classico padrone di casa all’italiana: accoglie i clienti, serve al tavolo e fa il conto al bancone. Una presenza, la sua, a 360 gradi, che rafforza la sua passione e il legame con il pubblico. A conferma di questo arrivano gli scatti che il settimanale Chi ha realizzato, immortalando Vaporidis in una classica serata lavorativa. Se in uno dei frame pubblicati si intravede un ricco piatto di fritti, e a detta dei clienti del locale il fiore all’occhiello del ristorante sarebbe il tiramisù.

Anche se l’attore sostiene di non voler rifiutare nessuna proposta lavorativa legata al cinema e alla tv, oggi sembra aver trovato la sua dimensione lontano dal nostro Paese. E anche l’amore. Vaporidis infatti è legato sentimentalmente a Alì Rinaldi. Sappiamo poco della ragazza: vive a Londra ed è stata la prima ad attendere Nicolas al rientro dall’Honduras. Entrambi però, molto riservati, nell’ultimo periodo attraverso storie Instagram stanno facendo venire meno questa esclusività mostrandosi in pubblico. Durante il programma Vaporidis aveva confessato: “È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io di amare. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei”.

E non solo. Avendo vinto l’Isola dei Famosi, come avrà investito Nicolas il montepremi conquistato? “Ho gestito i soldi vinti come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv con qualcosa di mio”. Nel frattempo un altro servizio sta per iniziare. Tocca a Vaporidis servire altri nuovi clienti. Dopo 99 giorni all’Isola dei Famosi, la Taverna è diventata la sua nuova oasi felice.