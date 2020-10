John Legend e Chrissy Teigen sono disperati perché hanno perso il terzo bimbo che aspettavano. La modella e influencer, domenica scorsa, è stata ricoverata d’urgenza al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di alcune complicazioni legate alla gravidanza con una importante emorragia. Però i medici non sono riusciti a salvare il bimbo. I genitori non hanno rivelato di quanti mesi fosse la creatura, ma la Teigen ha condiviso un lungo post disperato in cui ha spiegato quello che è successo.

“Siamo sotto shock, un dolore mai provato prima. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e di dare al nostro bambino il sangue di cui aveva bisogno, nonostante le molte trasfusioni. – ha scritto la modella – Non è bastato. Non abbiamo mai deciso i nomi dei nostri figli fino all’ultimo momento possibile dopo la nascita, prima di lasciare l’ospedale. Ma qui, per qualche ragione, avevamo cominciato a chiamare Jack il bambino che avevo in grembo. Per noi sarà per sempre Jack. Jack ce l’ha messa tutta per essere parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre. Scusaci Jack per non averti potuto dare la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre. Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato pensieri positivi, energia e preghiere. Sentiamo davvero la vostra vicinanza e ve ne siamo riconoscenti. Siamo immensamente grati per la vita che abbiamo, per i nostri meravigliosi bambini Luna e Miles, per tutte le cose meravigliose che abbiamo potuto sperimentare. Ma non tutti i giorni può brillare il sole. Nel giorno del nostro dolore più buio, piangeremo e urleremo. Ma ci abbracceremo e ci vorremo bene l’un l’altro ancora più forte, e lo supereremo”. La modella e il cantante sono già genitori di Luna e Miles. La coppia era convolata a nozze nel 2013 dopo 6 anni di relazione. L’annuncio della terza gravidanza era arrivato a sorpresa in piena estate con il videoclip del brano “Wild”, in cui si intravedeva il pancino in crescita della modella.

John Legend è uno degli artisti più amati in America e negli anni ha conquistato 11 Grammy Awards, un Premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e un Emmy Award, rendendolo così il primo uomo afro-americano ad essersi aggiudicato un EGOT. John Legend ha pubblicato 6 album, Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), e A Legendary Christmas (2018). È stato parte del cast di “Jesus Christ Superstar Live in Concert” nel 2018, vincendo un Emmy per Outstanding Variety Special e aggiudicandosi una nomination per Outstanding Lead Actor (Limited Series). Legend è stato giudice di “The Voice” nel 2019, vincendo con Maelyn Jarmon, ed è al momento impegnato come giudice anche nella 17esima edizione. Come filantropo, Legend nel 2015 ha dato inizio alla campagna #FreeAmerica, per aprire un confronto riguardo alla giustizia americana.