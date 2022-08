A lanciare l’indiscrezione bomba è Chi: Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti sono state viste comprare un test di gravidanza in farmacia. “Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza“, si legge nelle “Chicche di Gossip” del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Che incalza: “La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?“.

Non è la prima volta che si susseguono gossip su una possibile gravidanza di Aurora Ramazzotti, al momento la più accreditata, innamoratissima del fidanzato Goffredo Cerza con cui fa coppia ormai da diversi anni. Già qualche mese fa, infatti, sui social era stata paventata l’ipotesi che la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti fosse in dolce attesa ma lei, con l’ironia e il piglio che la contraddistinguono, aveva smentito replicando: “No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare“. Dall’altra parte, Michelle Hunziker ha appena voltato pagina dopo la rottura con Tomaso Trussardi: da qualche mese si frequenta con il conduttore Giovanni Angiolini, con cui sta trascorrendo delle vacanze romantiche. Non resta che attendere sviluppi.