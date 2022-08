Donne in ginocchio, bendate, intente a mangiare banane rette da uomini all’altezza della cintura in quella che è una chiara simulazione di un rapporto orale. A valutare le performance una schiera di giurati con tanto di voti. È quel che accade durante la “Gara di mangiatrici di banane”, all’interno della Festa degli uomini, evento che ogni 2 agosto si ripropone nel comune friulano di Monteprato di Nimis. Questa volta però c’è chi dice no e lancia una petizione per mettere fine a questo spettacolo.

La petizione – È il caso di Valentina Moro, parte della commissione pari opportunità di Cividale del Friuli, ed Elena Tuan, attivista e blogger. Nella petizione si legge: “Per la Festa degli uomini si pensa a premiare la donna che appaga di più l’appetito maschile attraverso delle leccate a quel frutto che, per antonomasia, è stato reso simbolo del fallo maschile e, per estensione, di tutte le forme di potere fallocentrico”.

La replica degli organizzatori – A Monteprato di Nimis la festa degli uomini si ripete ogni anno dal 1977. Non solo gara di mangiatrici di banane. Nel corso di questa festa si assiste a riti propiziatori, dance ancestrali, mega falli scolpiti nel legno e l’elezione del David più mascolino. Gli organizzatori sono fieri di tutto ciò, come dimostrano le parole di uno di loro, Andrea Berra, riportate da Editoriale Domani: “Se non ci fossero concorrenti non la faremmo”. “La malizia è negli occhi di chi guarda” commenta ancora Berra, definendo semmai “divertente” la gara. L’organizzatore respinge le accuse secondo cui l’operazione rivelerebbe un atteggiamento maschilista, e aggiunge: “Se volessero partecipare anche gli uomini alla gara non gli diremmo di no”.

Il commento di Patrick Zaki – Nel frattempo la questione ha scatenato reazioni da più parti. Nel dibattito è intervenuto anche Patrick Zaki, che ha chiesto di firmare la petizione: “Organizzare una ‘Gara di mangiatrici di banane’ – aperta a sole donne – in occasione della celebrazione della festa degli uomini è del tutto inappropriato e inaccettabile. Chiedo gentilmente a tutti di firmare la petizione qui sotto per impedire che questo evento si verifichi”.