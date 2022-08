È un’estate difficile per chi si sposta per le vacanze in aereo. Gli aeroporti sono nel caos per la carenza di personale, le compagnie aeree devono fare i conti con gli scioperi dei propri dipendenti, e a farne le spese sono i viaggiatori. Tra cui anche molti vip. L’ultima, in ordine di tempo, è stata Federica Panicucci, che nelle scorse ore ha raccontato su Instagram la disavventura che le è capitata durante la vacanza alle Maldive insieme al marito Marco Bacini. Dopo Forte dei Marmi, la coppia è infatti volata nell’Oceano Indiano ma le loro valigie si sono perse e sono arrivate a destinazione solo due giorni dopo.

“Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata – ha esordito la conduttrice su Instagram -. Marco ed io siamo partiti per qualche giorno per il nostro posto del cuore, tutto meraviglioso tranne che siamo atterrati ieri mattina alle 10 e le nostre valigie no”, ha spiegato Federica Panicucci. “Le nostre valigie sono arrivate oggi alle 14. Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti e nient’altro“. Anche Bacini è rimasto senza bagaglio “ma per lui è diverso”, ha chiosato la conduttrice, spiegando di aver indossato, nell’attesa della valigia, “una t-shir omaggio del posto dove siamo”. Ma “tutto è bene quel che finisce bene: la valigia è arrivata, era chiusa, era perfetta, dentro c’era tutto. La vacanza può iniziare”, ha concluso.