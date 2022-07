Tra i grandi protagonisti della passata edizione del Grande Fratello Vip un posto d’onore è ricoperto da Sonia Bruganelli. L’opinionista ha fatto molto discutere nel corso dei 6, lunghi, mesi di messa in onda del reality di Canale 5 a causa dei suoi commenti spesso molto pungenti. D’altronde la schiettezza è un tratto caratteristico della moglie di Paolo Bonolis, che anche sui social non di rado divide l’opinione pubblica con le proprie esternazioni. Un modo di essere, il suo, che o si ama o si odia, non ammette vie di mezzo. Lo dimostra anche il commento di una telespettatrice che sulle pagine del settimanale Nuovo si è rivolta a Maurizio Costanzo per criticare il comportamento della Bruganelli.

La scelta di Alfonso Signorini di riconfermarla nel ruolo di opinionista anche per il Grande Fratello Vip 7 al via a settembre su Canale 5 non è infatti piaciuta a parte del pubblico. C’è chi la ritiene troppo acida e polemica, nonché poco coerente dal momento che nei mesi scorsi Sonia Bruganelli aveva fatto sapere che non sarebbe mai più tornata nel programma.

A sorpresa, però, Maurizio Costanzo ha voluto prendere le sue difese, e ha così risposto all’attacco della lettrice: “Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti. Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli”.

Il giornalista ha ricordato che il ruolo dell’opinionista non è così semplice come può sembrare e non è corretto affibbiare alla Bruganelli delle etichette che potrebbero non appartenerle nella vita privata. L’invito alla lettrice è di contestualizzare il comportamento di Sonia all’interno della trasmissione: in certi casi è necessario essere pungenti.