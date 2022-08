L’uso degli smartphone danneggia la nostra salute? Se buona parte delle pubblicazioni scientifiche sembra andare in questa direzione, un nuovo studio sperimentale dell’University College di Londra mette in luce le ricadute positive dell’utilizzo di questi dispositivi digitali sulla memoria. Infatti, secondo i risultati della ricerca, pubblicata sul Journal of Experimental Psychology, il supporto degli strumenti digitali in qualità di ‘memoria esterna’ possono aiutare a far funzionare meglio la ‘memoria interna’ del nostro intelletto. Ai fini dell’esperimento, i ricercatori hanno sviluppato un gioco di memoria da svolgere su un tablet o computer digitale touchscreen. Il test è stato svolto da 158 volontari di età compresa tra i 18 e i 71 anni. Ai partecipanti venivano mostrati fino a 12 cerchi numerati sullo schermo e dovevano ricordarsi di trascinarne alcuni a sinistra e altri a destra.

Un lato era designato “di alto valore”, il che significa che ricordarsi di trascinare un cerchio su questo lato valeva 10 volte tanto quanto ricordarsi di trascinare un cerchio sull’altro lato di “basso valore”. I partecipanti hanno eseguito questo compito 16 volte. Hanno dovuto usare la propria memoria per ricordare metà delle prove e hanno potuto impostare promemoria sul dispositivo digitale per l’altra metà. I risultati hanno scoperto che i partecipanti tendevano a utilizzare i dispositivi digitali per memorizzare i dettagli dei cerchi di alto valore. E, quando lo hanno fatto, la loro memoria per quei circoli è migliorata del 18%. Anche la loro memoria per i cerchi di basso valore era migliorata del 27%, anche nelle persone che non avevano mai impostato alcun promemoria per i cerchi di basso valore. Tuttavia, i risultati hanno anche mostrato un ‘prezzo’ per l’utilizzo dei promemoria. Quando sono stati portati via, i partecipanti hanno ricordato i cerchi di basso valore meglio di quelli di alto valore, dimostrando di aver affidato i cerchi di alto valore ai loro dispositivi e poi dimenticarsene.

“Volevamo esplorare come la memorizzazione di informazioni in un dispositivo digitale potesse influenzare le capacità di memoria. – ha detto l’autore Sam Gilbert dell’UCL – Abbiamo scoperto che quando le persone potevano usare una memoria esterna, il dispositivo le aiutava a ricordare le informazioni che avevano salvato. Questo non è stato sorprendente, ma abbiamo anche scoperto che il dispositivo ha migliorato la memoria delle persone anche per le informazioni non salvate. Questo perché l’utilizzo del dispositivo ha cambiato il modo in cui le persone utilizzavano la propria memoria per archiviare informazioni di grande importanza rispetto a informazioni di bassa importanza. Quando le persone dovevano ricordare da sole, usavano la loro capacità di memoria per ricordare le informazioni più importanti. Ma quando hanno potuto utilizzare il dispositivo, hanno salvato le informazioni di grande importanza nel dispositivo e hanno invece utilizzato la propria memoria per informazioni meno importanti. “I risultati mostrano che gli strumenti di memoria esterna funzionano. Lungi dal causare la ‘demenza digitale’, l’utilizzo di un dispositivo di memoria esterno può persino migliorare la nostra memoria per informazioni che non abbiamo mai salvato. Ma dobbiamo fare attenzione a eseguire il backup delle informazioni più importanti. Altrimenti, se uno strumento di memoria si guasta, potremmo rimanere con nient’altro che informazioni di minore importanza nella nostra memoria”, conclude l’esperto.