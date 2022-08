È tempo di vacanza per i Ferragnez. La famiglia più celebre del web è atterrata a Ibiza, dove trascorrerà alcuni giorni. Dopo la recente assenza da Instagram e da Milano, Fedez è tornato ad aggiornare i propri followers e, solo poche ore fa, tra sorrisi e divertimento, dal suo attico a City Life il rapper ha pubblicato sulle stories un video del figlio Leone, scrivendo: “Bentornato a casa papà”. Poi jet privato, cibo in grandi quantità e via alla volta della paradisiaca isola delle Baleari, meta di numerosi vip italiani. Proprio a Ibiza, mentre si gode la pausa dal lavoro, Fedez ha ricominciato a giocare a basket. L’operazione al pancreas, del 2 marzo scorso, gli ha cambiato la vita e, trascorsi sei mesi, ha potuto di nuovo praticare lo sport tanto amato. “Dopo sei mesi di stop”, ha scritto su Instagram a corredo della foto di un canestro.

Nel frattempo, a intrattenere i milioni di followers della ‘Royal Couple’ dei social ci pensano Leone e Vittoria, i figli della coppia. La Ferragni, infatti, ha recentemente pubblicato su Instagram un video nel quale il primogenito si rilassa in aereo guardando i cartoni animati su un tablet, mentre la piccola di casa si gusta un trancio di pizza e dei dolcetti. Il post è stato subito inondato di commenti e like soprattutto per Vittoria, che si comporta già da influencer affermata.