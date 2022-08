“Sto male, spero di farcela”. A scriverlo, sulle proprie pagine social, è stata Donatella Rettore. Il tweet risale a ieri 1 agosto mentre il post su Instagram è di due giorni fa, ma il contenuto non cambia: è risultata positiva al Covid. Le parole, infatti, sono le stesse: “Non poteva mancare e proprio adesso sono: ‘Positiva e con sintomi’. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela… vi abbraccio, Rettore”. Numerosi i commenti sotto al post della cantautrice classe 1955: “Io ho avuto il Covid con sintomi pesanti, stessa cosa mia madre. Mio padre asintomatico. Se hai 3 vaccini in pochi giorni passa tutto”, “Cara Donatella, ti circondiamo con il nostro affetto. Ce la farai, ce la farai. Un grande abbraccio”, “Ne uscirai anche tu, forza”, sono le parole dei fan per darle forza. Non mancano neanche quelle di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. La collega Malika Ayane si è lasciata andare ad un sonoro: “Noooooo”. “Guarisci presto!”, ha invece scritto l’inviata di Striscia la Notizia Chiara Squaglia (che aveva imitato la cantante proprio di recente).

E infine anche Serena Bortone, la popolare conduttrice di Oggi è un altro giorno, ha lasciato un cuore rosso come commento. Annullati, al momento, i concerti previsti in questi giorni. Lo si legge in un comunicato stampa dello staff dell’artista: “Il 26 luglio scorso L’Artista Rettore è risultata positiva al test Covid-19 con sintomi ed è stato annullato il concerto programmato a San Lazzaro (Bo). Ad oggi, purtroppo, persiste la sintomatologia ed un nuovo test ha confermato la positività. La data programmata il 3 agosto al Porto Turistico di Marina di Camerota (Sa) sarà, pertanto, annullata”, si legge nella nota pubblicata sui social ieri 1 agosto. Ad aprile 2021, l’artista si infuriò per non essere stata vaccinata subito: “Non sono così anziana, ma sono comunque una ultrasessantenne con patologie. Sono talassemica e ho avuto una neoplasia al seno e vorrei essere vaccinata”, aveva detto in collegamento da casa, ospite di Domenica In.