Arisa avanza fiera nel percorso di riscoperta della propria femminilità, ma questa volta fa di più e scrive sui social: “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo. E non c’è niente di sbagliato in me”. Parole che arrivano a corredo di uno scatto nel quale si mostra nuda, con le mani a coprire le parti intime e i pixel a nascondere il seno. Poi, nelle stories, una spiegazione più approfondita di quel pensiero definito da più parti come “gender fluid”.

La cantante spiega in che cosa consistano le sue due anime, quella femminile e quella maschile. “Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. Bella, brutta, intelligente e a volte anche stupida e superficiale. Sono la tua pu**ana, sono la santa che ti perdona, la scema che fa finta di capire. Quella che ti sbatte fuori di casa quando ne ha abbastanza”. E prosegue: “E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda e maschilista deve imparare a esserlo. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l’incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo”.

Come sempre succede, il suo post ha scatenato i commenti del web, con i soliti sciacalli che sono andati all’attacco, accusandola di aver ritoccato la foto. Al che, Rosalba Pippa – questo il vero nome dell’artista 39enne – ha deciso di replicare alle critiche: “Ecco la foto originale.. siete felici adesso?“, ha scritto, condividendo l’immagine. E ancora: “Non vi preoccupate, è tutto a posto. Sono troppo fica”.