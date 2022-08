In questa calda, caldissima estate 2022 a tenere banco è senza dubbio la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma c’è un’altra coppia che sta attirando l’attenzione dei più curiosi. È quella formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Di tanto in tanto si rincorrono voci di una presuna crisi tra i due, e nelle ultime ore la produttrice ha deciso di rompere, nuovamente, il silenzio.

A un follower che le chiede: “Ma con Paolo siete ancora una coppia? Siete speciali te e Paolo“, la Bruganelli replica: “Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”. Parole che quindi sembrano spegnere i pettegolezzi, anche se non manca chi ne dà una lettura un po’ diversa, quasi a voler intendere che al di là di quel che potrebbe succedere tra di loro resteranno sempre in qualche modo legati dall’amore per i figli.

Nelle scorse settimane un tweet di Sonia Bruganelli aveva fatto tremare i fan: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. In tutto ciò Paolo Bonolis non ha per ora commentato queste dichiarazioni. Ma l’estate è ancora lunga, e possiamo aspettarci di tutto.