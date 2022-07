A casa Ferragnez è tempo di rispolverare ricordi. Chiara è tornata su Tik Tok per raccontare un simpatico aneddoto della sua storia d’amore con Fedez. L’imprenditrice digitale ha mostrato ai suoi milioni di follower la prima foto che ha visto del rapper, quando ancora i due non si erano conosciuti. L’immagine in questione? La copertina della rivista musicale Rolling Stone risalente al 2014, che ritraeva Fedez a petto nudo con le braccia incrociate. Otto anni fa la Ferragni abitava a Los Angeles e le era capitato di scorgere la foto in aeroporto: “Ero tornata a Milano per dei lavori e un giorno andando verso l’aeroporto, era ottobre 2014, ho visto questa cover in edicola – ha spiegato – Ho detto ‘ma chi sarà questo tipo?’, sarà un ragazzo straniero e invece era Fede. Poi ho letto ‘Fedez la rivelazione’ e ho visto che era un italiano. Ho detto buon per lui perché mi sembra proprio un figo”. Adesso l’immagine arreda il bagno di casa: “Non chiedetemi perché, non sapevamo dove metterla”, ha aggiunto scherzando l’imprenditrice digitale.

Tik Tok è il social del momento. E non è la prima volta che Chiara Ferragni lo utilizza per raccontare episodi inediti sul marito e sui figli. Poco tempo fa, infatti, aveva spiegato i motivi dietro la scelta dei nomi per i piccoli Leone e Vittoria: “Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con il Re Leone”. Diversa, invece, la decisione per l’ultima arrivata, Vittoria: “È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”.