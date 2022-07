“Sono caduto dopo che un’auto mi ha tagliato la strada: sono rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio, al quale sono devoto”. Così, in un’intervista rilasciata al magazine Diva e Donna, Beppe Convertini ha commentato l’incidente in cui è rimasto coinvolto pochi giorni fa, a Roma. Il celebre conduttore, in onda su Rai1 ogni domenica alle 9.30 con ‘Azzurro-storie di mare’, è un fervente cattolico e l’episodio, di cui ha poi raccontato i dettagli, ha rafforzato la sua fede.

Si stava recando dal suo barbiere di fiducia, a Roma – ha spiegato – quando un’auto, svoltando in una strada in senso vietato, gli ha tagliato la strada. Non è riuscito a frenare in tempo ed è caduto, fortunatamente rimanendo illeso eccetto qualche graffio su braccia e gambe. Niente di grave, insomma. Né lui, né la signora 50enne alla guida della macchina, scusatasi più volte con il conduttore, hanno avuto bisogno di chiamare l’ambulanza. La moto di Convertini, invece, si è rotta in alcuni punti. “Lo spavento è stato notevole. Quella è una strada che faccio spesso e sono un guidatore attento; quindi, mi ha scosso nel profondo avere un incidente nonostante tutta l’attenzione che metto alla guida. Ne sono uscito illeso e ringrazio Dio e Padre Pio a cui sono molto devoto”, ha aggiunto il centauro.

Convertini ha poi confessato di essere molto credente e di riempire le sue giornate anche con la preghiera. Un’eredità familiare: “È una devozione di famiglia quella a San Pio, è un valore che mi porto dentro. Devo tutto a mia madre, ho un rapporto speciale con lei”, ha concluso. Un legame solido tra mamma e figlio, dunque, rafforzatosi ancor di più quando Beppe ha perso il padre all’età di 17 anni. Convertini non ha mai nascosto di amare i propri familiari e divertirsi in vacanza con loro: si definisce uno zio giocherellone e pronto a coccole e vizi.