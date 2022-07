Due giorni fa, giovedì 28 luglio, Jennifer Lopez è arrivata a Capri, scortata da guardie del corpo e collaboratori. Una semplice vacanza? Non proprio. La star di fama mondiale, 53 anni, oggi 30 luglio sarà protagonista di un concerto privato per una serata di beneficenza Unicef organizzata dal brand/negozio LuisaViaRoma di Firenze. Il grande evento – che lo scorso anno ha fruttato 5 milioni di euro – si terrà nella meravigliosa cornice della Certosa di San Giacomo. I posti – riporta Il Mattino – sono costati dagli 8.000 ai 20.000 euro, con tavoli che arrivano a toccare i 250.000 euro. Cifre da capogiro. Come quelle delle strutture alberghiere che, stando a quanto riportato dal Corriere, questo fine settimana arriverebbero a 1.800 euro a notte. Non solo. Un B&B di Anacapri avrebbe chiesto oltre 15.000 euro per una sistemazione autonoma ed extralusso con piscina e ricca colazione inclusa. Il risultato? Tutto sold out. Numerosi i vip che parteciperanno alle serata, qualcuno è già arrivato, qualcun altro è ancora atteso. Parliamo di Sofia Carson, Diplo, Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell, Frida Aasen, gli Haim, Lara Stone e Maye Musk (la mamma di Elon Musk). Tra gli italiani, invece, sono attesi il cantante Sangiovanni e l’attrice Matilde Gioli. Cosa mangeranno le celebrità? Il menù dovrebbe essere curato dallo chef Franco Aversa del ristorante Aurora e prevederebbe: assaggi di parmigiana, paccheri con zucchine e filetto di pesce locale gratinato agli agrumi e poi tiramisù. Tutto accompagnato da ottimo vino locale. Una parte dei fondi è già stata raccolta grazie alla vendita dei biglietti mentre il resto sarà ricavato dall’asta gestita da Sotheby’s. Tra i pezzi messi all’incanto ci sono anche l’Harley Davidson Captain America (non l’originale, bensì una perfetta replica) e la lussuosa auto Ares S1 Project Speedster. Lo show di JLO dovrebbe durare circa 40 minuti, con lei a Capri anche i suoi ballerini e la sua addetta ai costumi. Insomma, è tutto pronto. O quasi. Il marito della celebrità americana – l‘attore e produttore Ben Affleck – al momento non si trova sull’isola. Arriverà nella stessa giornata di oggi? Impossibile saperlo. Quello che è certo è che la coppia ha un rapporto speciale con Capri. Lo scorso anno, infatti, erano stati paparazzati tra i negozi a fare shopping e prima ancora su uno yacht di 85 metri con piscina e pista d’atterraggio per l’elicottero. Una folla di fan e curiosi li aveva letteralmente accerchiati, ma i due, abituati e prontamente scortati, avevano tirato dritto senza tanti problemi.