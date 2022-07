Andrea Cerioli è un megafono sui social e questo lo sa bene. Sul suo profilo Instagram, tra una foto in compagnia della fidanzata Arianna, gli inseparabili animali e i suoi muscoli scolpiti in mostra, Cerioli ha spesso l’esigenza di fare riflessioni con i suoi follower circa notizie di attualità. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi nei giorni scorsi ha pubblicato un duro sfogo contro l’omofobia attraverso le sue storie Instagram. Andrea ha rivelato di essere rimasto colpito da una notizia letta circa un’aggressione a sfondo omofobo. Il protagonista di questa triste vicenda è il TikToker ventenne Lorenzo Sabato: picchiato, insultato e preso a sputi perché omosessuale. Cerioli dunque ha rimarcato di essere stufo di chi, nel 2022, se la prende con estranei vomitando tutta la propria aggressività e ignoranza solo per non riuscire ad accettare l’orientamento sessuale di una persona. Ecco cosa ha raccontato l’ex tronista sui social: “Ciao ragazzi, ogni tanto, perché so di avere un seguito, mi permetto di soffermarmi su tematiche tristemente attuali. Qualcuno che ha completamente perso la lucidità, qualcuno che probabilmente pensa di risultare più maschio di quello che non è… Perché agli occhi di chiunque, risulta tutto fuorché più maschio. Cosa vi salta in mente di aggredire, insultare, rompere le scatole a qualcuno o qualcuna solo perché omosessuale? Ma fate sul serio? Quale triste vita state vivendo? Ho appena finito di leggere di un altro ragazzo picchiato perché omosessuale! Volete sentirvi più maschi agli occhi di chiunque, difendeteli questi ragazzi in queste occasioni, aiutateli, questo vi rende degli UOMINI!”

E non è tutto. Andrea Cerioli ha deciso così di dare qualche consiglio a questi ragazzi che non conoscono i valori dell’ amore e del rispetto: “Ma in che razza di mondo vivete? Ma cosa cavolo ve ne frega a voi se qualcuno o qualcuna ha un orientamento diverso o uguale al vostro? Quale problema avete? Che problema vi comporta? Perché le uniche persone con problemi siete voi che ancora siete sommersi da un’ignoranza fuori da ogni limite. Ma di cosa stiamo parlando? Ma ancora oggi bisogna leggere queste notizie? – continua l’influencer – Ma uscite, divertitevi, state con gli amici, fate l’amore, con chi vi pare! Ma sopratutto uscite da sta fossa di ignoranza che agli occhi del mondo siete solo dei miserabili con questi atteggiamenti… e aprite gli occhi! Che già sto mondo fa schifo abbastanza, non peggioriamolo con questa ignoranza. Godiamoci sta vita e lasciamo che ognuno possa fare lo stesso!”.