Beppe Sala fa gli scatoloni e dice addio alla casa di Brera, nella quale ha vissuto per 15 anni. Inizia un nuovo capitolo nella vita del sindaco di Milano. Una scelta di cuore, dal momento che il primo cittadino meneghino si trasferisce nella casa della fidanzata Chiara Bazoli e dei suoi tre figli in zona Risorgimento, non lontano da Porta Venezia.

Sui social Beppe Sala condivide le foto dell’ingresso del palazzo in Brera scrivendo “Adieu”, mentre nella seconda si vede un montacarichi incaricato di portar via dall’appartamento mobili e oggetti appartenenti al sindaco. Tra i commenti al post qualcuno ha ipotizzato un trasferimento a Roma, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Sala però ha già spiegato che non si candiderà per il Parlamento: il suo intento è rimanere a Palazzo Marino fino al 2026, anno in cui scadrà il suo mandato.