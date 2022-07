Parla poco, ma quando lo fa è come un fulmine a ciel sereno. La cantautrice Giorgia è una delle artiste italiane più riservate del panorama musicale italiane. Sui suoi social, che gestisce direttamente, condivide solo momenti familiari, in studio, con la gatta Nina, con il marito Emanuel Lo (prossimo professore di Amici, secondo il sito Davide Maggio, ndr) o qualche attimo di spensieratezza con gli amici durante le vacanze pugliesi, in Salento. Da sempre impegnata in prima persona nelle cause ambientaliste e animaliste, Giorgia ha sempre centellinato i suoi interventi politici. Fino a ieri. L’artista, infatti, ha condiviso nelle stories di Instagram, a sorpresa, un meme che la raffigura durante una esibizione live e la scritta: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglioni a nessuno”

Il riferimento è alla ormai famosa frase: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana“, pronunciata con veemenza dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel discorso che ha tenuto durante la manifestazione del Centrodestra in piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre 2019. La frase poi è diventata anche un remix, diventato subito virale. Infine “Io sono Giorgia – Le mie radici, le mie idee” è anche il titolo del libro, uscito lo scorso anno.

Ed è arrivata prontamente la replica di Giorgia Meloni che sempre a mezzo social ha scritto: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla“.

Il meme di Giorgia ha ricevuto l’applauso di tutti i suoi fan, mentre altri hanno storto il naso spiegando che non necessariamente un artista deve esporre le proprie idee politiche. Posizione alquanto anacronistica nel 2022. Giorgia al termine delle sue vacanze si dedicherà al suo disco, prodotto da Big Fish dei Sottotono. Proprio con i Sottotono Giorgia si è esibita all’evento “Una Nessuna Centomila”.