Un colpo al cuore. Un’immagine che resterà indelebile nella mente di un appassionato tifoso interista come Francesco Facchinetti che, dopo aver visto il figlio in videochiamata, ha cercato l’appoggio dei fan sui social. “È successa, purtroppo, una delle cose più brutte che potesse succedere, pensavo che non arrivasse mai questo momento e invece… – esordisce il conduttore sconsolato – Ho il cuore spezzato. Adesso metterò un video e parecchi di voi, vedendolo, staranno male. Preparatevi”. Il motivo di tanta amarezza? Lo spiega lo stesso Facchinetti pubblicando la registrazione di una videochiamata con la sua famiglia, durante la quale il figlio indossa la maglia del Milan: una doccia fredda.

“Cosa sto vedendo, ditemi che è uno scherzo. Che maglia ha addosso mio figlio? Siamo fuori di testa?”, prosegue il dj. “Leone prometti a papà che è l’ultima volta che metti quella maglia lì per favore”, intima poi al figlio. “No”, è la risposta secca del bambino, incurante della fede nerazzurra del padre. Facchinetti, allora, continua insistente: “A che squadra tieni?”. “Milan” replica audace Leone, per poi scoppiare in una risata imbarazzata. “Leone su queste cose non si scherza. Sai che il papà scherza su tutto, ma non su questo” – precisa Facchinetti – La squadra è l’Inter, non il Milan”. La moglie Wilma, però, prende le difese del figlio: “In questa famiglia nessuno è malato di calcio e nessuno segue le squadre”. “Fa niente, la famiglia Facchinetti tiene all’Inter. No Milan, no Juve, ok?”, ribadisce il conduttore. “Di Facchinetti questi bambini hanno solo il nome”, conclude Wilma sigillando la questione.