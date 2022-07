Nelle scorse settimane era diventata virale una gaffe di Elisabetta Gregoraci, che durante le registrazioni di Battiti Live aveva sbagliato a pronunciare il nome di Alvaro Soler, uno degli ospiti della kermesse, diventato Alvaro Soleil. Uno scivolone che aveva scatenato l’ilarità dei social, dal momento che non è la prima volta che la Gregoraci non azzecca quel che viene scritto sul gobbo. Ad ogni modo nella puntata andata in onda il 26 luglio su Italia 1 i più attenti, o semplicemente coloro che aspettavano di sentire anche in tv la gaffe del cognome storpiato, sono rimasti delusi. Questo perché Mediaset ha deciso di correre ai ripari doppiando la papera della showgirl.

Così la Gregoraci ha doppiato se stessa nell’annuncio del cantante, come se non avesse mai sbagliato l’annuncio. Ma sul web ormai tutti sono troppo affezionati a quella gaffe per dimenticarsene così facilmente.