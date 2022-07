Era un po’ il segreto di Pulcinella, ma ora è stato messo nero su bianco. Xdono, la prima hit di Tiziano Ferro – che recentemente si è visto pignorare dal fisco 9 milioni di euro – non è propriamente farina del sacco del cantautore. Musicalmente, infatti, il brano è una “scopiazzatura” di un pezzo di R Kelly, Did You Ever Think per la precisione. Ad ammetterlo è Michele Canova, produttore che con Tiziano ha lavorato a stretto contatto per molti anni. Intervistato da Rolling Stone, Canova parla del suo incontro con Ferro. Un incontro che ha cambiato la vita a entrambi.

L’incontro con Tiziano Ferro

Il produttore aveva conosciuto Mara Maionchi e Alberto Salerno, che si stavano occupando proprio di Tiziano Ferro ma non riuscivano a trovare la giusta squadra di lavoro da affiancargli: “Con Tiziano avevano già provato con un team di produzione toscano e con uno veneto senza cavarne fuori nulla. Io ero il terzo tentativo” racconta Michele Canova “Provo a lavorarci sopra io, allora. Portano tutto a Fabrizio Giannini, che allora era in Warner ma si sapeva già che sarebbe andato in EMI, e lui impazzisce […] Il genio fu Tiziano. Lui era super appassionato dell’r&b contemporaneo di quei tempi, io invece non lo cagavo quel genere lì. Zero. Mi faceva schifo, o così credevo. Questo perché ero ignorante: avevo in mente un altro r&b che comunque girava ancora a quei tempi, quello cioè tutto suonato, con un sacco di virtuosismi di maniera. Mentre invece non avevo idea dell’esistenza di R. Kelly“.

La marachella di Xdono

A funzionare fu una serie di congiunzioni astrali. Quando si dice trovarsi nel posto giusto al momento giusto. E qui si inserisce l’aneddoto legato a Xdono: “Tiziano era un bel ragazzo, cantava bene; io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui, un certo tipo di r&b. E il gioco funzionò. Copiare, sì. Ovviamente non potevo campionare direttamente: perché se l’avessi fatto, poi giustamente ci facevano causa. Xdono, non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di peso da un pezzo di R. Kelly. Io e Tiziano ci siamo guardati, me lo ricordo ancora oggi, mentre eravamo in studio: “Facciamo la marachella? Sì, dai: facciamola“. E così semplicemente risuonai il pezzo: perché se lo risuoni al massimo possono dirti che hai copiato, ma giuridicamente non possono farti un cazzo. A meno che non diventi veramente grosso grosso, eh: e così fu, dopo. Inevitabile allora che a un certo punto ci arrivasse una lettera d’avvocato. Che arrivò. “Eh, c’hanno beccato”. Ma poi in realtà, legalmente parlando, non poterono farci nulla”.

Xdono non è l’unico brano di Tiziano Ferro che si “ispira” a opere altrui. Nel 2006 anche il singolo Stop! Dimentica finì nell’occhio del ciclone per somiglianze non da poco con One Word di Kelly Osbourne.