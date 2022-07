Tredicimila giovani in delirio per Harry Styles ieri sera all’Unipol Arena di Bologna. L’ex leader degli One Direction ha confessato – in un discorso fatto con un italiano impeccabile – il suo amore per il nostro Paese. Poi si è rivolto al pubblico: “Vorrei che stasera foste liberi di essere chi volete“. Naturalmente c’è stato grande stupore per l’utilizzo corretto del congiuntivo, non comune nemmeno per un italiano.