A gennaio 2023 ricorrerà il 25° anniversario dalla messa in onda dei primi episodi di Dawson’s Creek. Era il gennaio del 1998 e in tv un gruppo di 4 ragazzi mostrava gioie e dolori del passaggio dall’adolescenza all’età adulta in una piccola cittadina del Massachusetts. Katie Holmes interpretava la spesso imbronciata Joey Potter, da sempre innamorata del suo migliore amico Dawson Leery ma che, al termine delle sei stagioni, sceglie come partner Pacey Witter. A quasi un quarto di secolo dall’inizio della celebre serie tv l’attrice parla a ET Online di che cosa ha reso così speciale Dawson’s Creek: “Penso la sua semplicità. Erano quattro ragazzini che cercavano di capire come crescere, vivendo le emozioni che questo comporta”. “Tutto questo accadeva prima dell’avvento dei telefonini e prima che il mondo cambiasse davvero. C’è un elemento in tutto ciò che è molto nostalgico. Del tipo che non riesco nemmeno a ricordare quella volta prima che guardassimo sempre gli schermi dei nostri smartphone” continua l’attrice.

Da quei giorni è passata molta acqua sotto i ponti. Oggi Katie Holmes, alle spalle un matrimonio con Tom Cruise, è la star, regista e attrice di Alone Together. Il film parla di due sconosciuti che si ritrovano insieme durante il culmine della pandemia di Covid-19: “Penso a quello che ho apprezzato e lo dico perché non ho subito grandi perdite come hanno fatto molte persone durante la pandemia, cosa di cui sono molto grata. Ma la pandemia per me è stata davvero come prendere un respiro profondo e una pausa e poi imparare di nuovo ad ascoltare davvero”.