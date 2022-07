Clio Zammatteo, nota anche come Clio Make Up, ha ricevuto una serie di critiche dopo aver pubblicato uno scatto nel quale la si vede in vacanza in montagna con la famiglia e con la tata. A molte persone non è piaciuta la decisione di farsi accompagnare anche in ferie dalla babysitter per gestire le due figlie Grace e Joy. Davanti a una serie di osservazioni anche piuttosto feroci la youtuber ha deciso di non rimanere in silenzio e dire la sua.

“Non è che le mie figlie che sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata mente io sono alla spa a girarmi i pollici. Ci stiamo godendo una vacanza con un aiuto, il che rende la vacanza ancora più bella” scrive la Zammatteo sui social – probabilmente in stories ormai scadute – come riporta il sito Gossip e tv. Clio Make Up spiega di non sentirsi una cattiva madre perché ha portato in vacanza la tata che solitamente la aiuta con le due bambine, e che anzi questi continui e inappropriati confronti tra modi di essere madri e di gestire i propri figli non giova a nessuno: “Vedo i sorrisi delle mie figlie e vedo come si divertono, quindi non mi sento una cattiva madre. Se voi vi volete sentire delle madri migliori perché non andate in vacanza con la tata va bene allora vi lascio questo, siete migliori di me”.

Lo sfogo dell’influencer prosegue in questi termini: “Da quando sono diventata mamma mi sono resa conto che è uno dei temi sui quali alle altre madri piace di più discutere. Chi allatta è fantastica, chi non allatta è una madre di m***a. Chi ha la babysitter è una mamma di m***a, chi non ce l’ha è un’eroina. Piace proprio questa cosa. La cosa più difficile è fare la madre, aiutiamoci invece di romperci le p***e a vicenda!“.