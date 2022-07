Gianfranco Apicerni smentisce fermamente le presunte affermazioni su Noemi Bocchi. Il postino di C’è posta per te ed ex tronista di Uomini e Donne nei giorni scorsi era balzato agli onori delle cronache per una intervista concessa a Di Più nella quale parlava della sua passata relazione con la Bocchi, in queste settimane al centro del gossip per la storia con Francesco Totti. Ebbene, quell’intervista non ci sarebbe mai stata, anzi Apicerni l’avrebbe addirittura rifiutata.

La verità di Gianfranco Apicerni

Nelle ultime ore Gianfranco Apicerni ha quindi voluto raccontare la propria verità sui social: “Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei miei virgolettati (MAI RILASCIATI) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di dieci anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire, la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me. Sto valutando al riguardo di intervenire nelle sedi opportune”.