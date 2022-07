“4 mesi dall’operazione. Non si molla un ca**o!”. Fedez celebra i 4 mesi dall’operazione che inevitabilmente gli ha cambiato la vita. Come noto, il rapper ha subìto unintervento per un tumore al pancreas. Alla perfetta riuscita dell’intervento è seguita una lenta ma costante ripresa, psicologica e fisica. Oggi l’artista mostra orgoglioso sui social i progressi fatti per tornare fisicamente alle condizioni pre-intervento.

Una vera e propria rinascita per il cantante che ha saputo trarre del buono anche da un momento delicato come questo: è stato lui stesso a rendere noto che la malattia, condivisa con i follower non senza qualche polemica, gli ha permesso di rivedere le proprie priorità e capire che cosa ha davvero valore. “Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente“. A contare più di ogni altra cosa, per lui, ora sono l’amore della moglie Chiara Ferragni e dei figli.

La rinascita personale di Fedez è andata di pari passo anche con quella artistica. Non sono poche, infatti, le soddisfazioni che l’artista si è tolto negli ultimi tempi: il successo dell’ultimo album Disumano, il rapporto ricucito con J-Ax e l’aver firmato la hit dell’estate 2022 La dolce vita con i compagni d’avventura Tananai e Mara Sattei.