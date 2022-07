Guenda Goria torna ad aggiornare i follower circa le proprie condizioni di salute. Nelle scorse ore infatti, dopo un primo ricovero in ospedale per una gravidanza extrauterina, la giovane ha subìto un intervento per una complicanza alla tuba. Ora per lei non resta che affrontare la ripresa, anche se impegnativa.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha spiegato ai follower il motivo per cui abbia scelto di condividere anche questi giorni di dolore. Lo ha fatto partendo da una riflessione di Marx: “Marx diceva che si può incatenare un uomo ma non il suo sguardo. Un’immagine che mi è sempre piaciuta molto, lo sguardo è il nostro pensiero. Anche se il corpo non funziona benissimo, la mente è lucida. Oggi condivido con voi una riflessione, il racconto del dolore. Ognuno sceglie cosa raccontare, io sono appassionata di tragedia greca. La vita è meravigliosa perché è una compresenza di contrari, di bene, di male, di bianco, di nero, di opposti. Anche di momenti di dolore e difficoltà”.

La condivisione del dolore può dunque essere utile anche a chi si trova in una situazione simile. Ed è quello che, prima di lei, hanno fatto anche altri personaggi dello spettacolo, come Francesco Chiofalo e Fedez. Quindi un pensiero per chi ha criticato la sua scelta, ritenendola sbagliata: “Chi non mi comprende giudica, ci sono persone che non hanno niente di cui parlare e quindi si agganciano alla notizia del momento. Le parole sono importanti”.

Accanto a Guenda ci sono come sempre la sua dolce metà Mirko Gancitano e i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che nonostante la separazione sono sempre uniti quando si tratta dei loro figli. “La separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere fragili ma solo le relazioni fra i due coniugi, i figli e il loro benessere restano il nostro impegno” ha scritto la Ruta sui social. E Amedeo Goria ha rassicurato tutti: “Guenda sta bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guenda Goria Bis (@guendagoria)