La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha profondamente scosso il mondo del gossip italiano. Inevitabilmente, però, la rottura si ripercuote anche sui rapporti commerciali della ex coppia. Lo dimostra il fatto che Lenor, il noto marchio del cui ammorbidente la Blasi è testimonial, avrebbe modificato lo spot in onda da diverso tempo sul piccolo schermo.

Secondo quanto riporta il sito Very Inutil People, infatti, la pubblicità sarebbe stata rivisitata in modo da renderla più aderente alla nuova realtà che riguarda il volto della campagna, la Blasi appunto. Se nella versione della clip del 2021 le ultime parole di Ilary erano “Lenor ammorbidente e perle insieme… un matrimonio perfetto”, ora la parola “matrimonio” sarebbe stata sostituita con “profumo”.

Interessante notare anche come, in un primo tempo, pure Francesco Totti apparisse nello spot, condividendo con il pubblico la camera da letto e mostrando le lenzuola pulite. Poi, nella clip del 2021, l’unica è protagonista è diventata Ilary Blasi, e ora l’inevitabile modifica al copione, dal momento che il loro matrimonio è andato in pezzi.