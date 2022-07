Nel cuore di Noemi Bocchi, ben prima di Francesco Totti, c’è stato un altro volto noto. L’attuale fiamma del capitano giallorosso ha, infatti, amato un tronista di Uomini e Donne. A darne notizia il settimanale Di Più, che ha avuto modo di incontrarlo. Gianfranco Apicerni, postino a C’è posta per te e proprietario di due case vacanza nel centro della capitale, ha confessato di aver avuto una relazione con la donna: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”.

L’uomo ha conosciuto Noemi dopo aver partecipato a Campioni, un reality show sul calcio che l’ha reso molto popolare. Apicerni ha poi iniziato a giocare nel Tivoli 1919 e, tra una partita e l’altra, ha conosciuto la flower designer. La relazione è durata due anni, ma l’ex tronista non ha voluto svelarne i dettagli: “Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”. Dopo la rottura con la Bocchi, l’uomo ha cercato la sua dolce metà a Uomini e Donne: lì ha trovato un’opportunità nel corteggiamento di Valeria Bigella, ma il rapporto tra i due non è stato duraturo.

Noemi Bocchi, invece, classe 1988, originaria di Roma e laureata in economia, lo aveva stregato. Appassionata tifosa giallorossa fin da bambina, tra un coro e una coreografia allo stadio, negli ultimi anni si è dedicata anche al padel, sport grazie al quale ha conosciuto Totti. È stata sposata con Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli calcio, ed è madre di un bambino di otto anni e di una bambina di dieci.