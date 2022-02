È un’intervista forte quella rilasciata da Linda Evangelista a People. Perché la modella racconta cosa l’abbia spinta ad isolarsi da diversi anni e lo fa in modo diretto. La ex regina delle passerelle si è sottoposta ad alcune sedute di criolipolisi, un trattamento per ridurre il grasso corporeo attraverso un apparecchio chiamato coolsculpting. Non chirurgico e definito “non invasivo”, ha lasciato Evangelista “brutalmente sfigurata”: “Mi piaceva molto stare al centro dell’attenzione, come lo ero quando sfilavo. Ora ho paura di imbattermi in qualcuno che conosco. Non posso più vivere così, nascondendomi e vergognandomi”, racconta. Decisa a smettere di nascondesi, la ex top model ha fatto causa alla Zeltiq Aesthetics Inc., danni per 50 milioni di euro perché proprio dopo le sedute di criolipolisi, Evangelista non ha potuto lavorare. “Ho cercato di capire da sola che cosa stava succedendo perché pensavo di fare io qualcosa di sbagliato. Ma nulla cambiava, anzi. Tutto andava peggiorando”, ha detto riferendosi al cambiamento del suo corpo dopo i trattamenti estetici. La verità è che si trattava di un effetto collaterare raro che colpisce l’1% tra chi si sottopone a questa metodologia. Si chiama iperplasia adiposa paradossa e comporta un aumento, non una diminuzione, delle cellule adipose. Evangelista ha rifiutato l’accordo proposto da Zeltiq Aesthetics Inc., ovvero due liposuzioni per rimediare ma con un accordo di riservatezza. Ha fatto i due interventi pagandoli da sola. Risolto? No. Il suo corpo continua a non essere più lo stesso: “Perché sentiamo il bisogno di fare queste cose ai nostri corpi? – si chiede oggi – Ho sempre saputo che sarei invecchiata”.

