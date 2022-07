Manca solo l’ufficialità e Paulo Dybala diventerà un giocatore dell’AS Roma. Quasi 30.000 i tweet che, nelle ultime 24 ore, contengono l’hashtag #Dybala. E così anche l’occhio di bue del gossip è puntato sul calciatore argentino e sulla sua fidanzata, Oriana Sabatini. Showgirl e cantante, Oriana è nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996. Il padre è un imprenditore ed ex attore argentino (con cittadinanza italiana) – Osvaldo – mentre la madre è l’attrice venezuelana Catherine Fulop. L’ex tennista Gabriele Sabatini è sua zia. Fin da giovanissima – 13 anni – ‘Lady Dybala’ inizia a lavorare nel mondo della moda e della televisione. Nel 2013 vince il premio ‘miglior rivelazione’ ai Kids Choice Awards Argentina. Il 2018 è un anno molto importante per lei (no, non per l’incontro con Paulo Dybala, adesso ci arriviamo) bensì ha inizio la sua carriera da solista con il singolo Love Me Down Easy e apre il ‘Dangerous Woman Tour’ di Ariana Grande. Il 14 e 15 novembre dello stesso anno, invece, apre il tour dei Coldplay ‘A Head Full of Dreams Tour’. Poi, nell’estate del 2018, è iniziata la storia d’amore con Dybala. I due si sono conosciuti su Instagram, dove si sono scambiati i primi messaggi. Lui ha fatto il primo passo mentre lei – riporta Repubblica – sembra che neanche sapesse chi fosse il ragazzo che le stava scrivendo. Infatti, sarebbe stato il signor Osvaldo a “svelare” l’identità del calciatore alla figlia. I due sono dunque fidanzati dal 2018 e ora sono pronti per arrivare nella Capitale. Prima di lui, Oriana – 5.8 milioni di follower su Instagram – ha avuto una storia con lo youtuber Juliàn Serrano. Si è dichiarata bisessuale: “Sì, credo di esserlo”. Dybala, invece, ha avuto una relazione con Antonella Cavalieri. La storia finì per un tradimento? “Il suo successo ha rovinato il nostro amore. Più diventava famoso e più si allontanava da me. Mi sentivo sola. poi ogni giorno leggevo di un suo flirt e ho iniziato a credere che mi tradisse. Non ho mai avuto le prove, ma sono sicura che mi abbia tradito. Il ricordo che mi fa più male? Che non mi abbia mai dedicato un goal”, le dichiarazioni di Antonella riportate da Fanpage.