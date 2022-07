Aggressivi con gatti e topi a cui contendono cibo e autori di “un rapimento” di un cucciolo di cane nel bosco di Capodimonte (Napoli). Sono diverse le segnalazioni che arrivano sulla pagina Facebook Abitanti di Capodimonte e non in cui gli utenti segnalano a un consigliere municipale quello che sta diventando un problema per i residenti: gabbiani attirati dalla spazzatura e incuranti degli uomini. Tanto che un utente segnala che il panino che aveva nelle mani una donna è diventato obiettivo di una incursione. Un utente invita anche a vigilare sui bimbi: “State attenti anche ai bambini troppo piccoli. Da un po’ i gabbiani ricevono meno cibo dai marinai e sono diventati più aggressivi, a volte entrano nei negozi e beccano di tutto”.

L’ultima segnalazione riguarda una turista che avrebbe portato a passeggio il cagnolino nel Bosco di Capodimonte. Un gabbiano lo avrebbe afferrato e lo portato via. Un episodio avvenuti negli giorni scorso nel parco e riportato anche da Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena (Europa Verde), che a Fanpage.it spiega che “l’episodio è stato confermato da diverse persone presenti. Secondo quanto ricostruito, la proprietaria del cane era una turista straniera, che alloggiava in una struttura ricettiva della zona. Ha portato il cucciolo al parco per una passeggiata e l’ha slegato, non sapendo che è possibile farlo solo nelle aree dove è consentito lo sgambettamento. Quando un gabbiano si è avventato sull’animale e l’ha portato via tra lo sgomento generale delle persone che si trovavano nel parco. Del cagnolino, purtroppo, si sono perse le tracce”.