C’erano anche Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al concerto di Ultimo al Circo Massimo lo scorso 17 luglio. Ovviamente non fianco a fianco, dal momento che la loro storia si è conclusa poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. Nella casa di Cinecittà le canzoni dell’artista romano avevano fatto da colonna sonora al loro flirt, ma a quanto pare al live del cantante non si sarebbero nemmeno incrociati.

Ad agitare gli animi qualche ora prima del concerto, invece, sarebbe stato un episodio verificatosi al botteghino. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza Lulù e la sorella Clarissa avrebbero avuto una discussione in quanto non sembravano essere “in lista per gli omaggi”. Lulù, disperata, si sarebbe “quasi messa a piangere. Vi garantisco che gente lì vicina la vedeva sbraitare e tirarsi i capelli perché non le davano gli accrediti”, ha raccontato Venza sui social. Non si è fatta attendere la replica di Clarissa, che una volta ottenuto il pass lo ha mostrato orgogliosa nelle storie di Instagram.

In serata ci ha pensato Ultimo a riportare la serenità nel cuore delle Selassiè, che hanno ampiamente documentato lo spettacolo a cui ha assistito anche Mara Venier, da più parti salutata come la vera star della serata capace di catalizzare l’attenzione dei presenti con i suoi sorrisi e la contagiosa allegria.