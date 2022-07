Maria Sharapova è diventata mamma. Lo ha annunciato lei stessa sui social presentando ai follower il premogenito Theodore, venuto alla luce il primo luglio scorso. Il lieto evento, dunque, è avvenuto già da qualche settimana, ma la campionessa di tennis ha deciso di godersi prima intimamente questa grande gioia e solo in un secondo momento di condividerla con il mondo.

Una scelta perfettamente in linea con quanto aveva già fatto mesi fa, quando aveva annunciato di essere incinta solo nel momento in cui il pancione era ormai evidente. “Theodore, 01/07/2022. Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare“, ha scritto la Sharapova postando una foto in cui lei e la sua dolce metà Alexander Gilkes, l’uomo d’affari britannico a cui è legata da qualche anno, contemplano adoranti il frutto del loro amore.

Maria Sharapova si è ritirata dalle competizioni nel febbraio 2020, dopo aver raggiunto traguardi invidiabili. Ha infatti vinto 36 tornei in carriera, inclusi cinque Grandi Slam: Wimbledon nel 2004, US Open nel 2006, Open of Australia nel 2008 e Roland-Garros nel 2012 e 2014.