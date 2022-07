Volenti o nolenti, le news di gossip fanno parte di quello che molte persone (e tutti pensano ‘non io‘) vogliono sbirciare tra una hard news e l’altra. E i gossipari si sa, una ne pensano cento ne suppongono. Ma se il pettegolezzo ‘vive’ anche di supposizioni, certo non vive di fake news. Per altro facilissime da smascherare. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, con due comunicati distinti. Lei è in Tanzania con i tre figli e la sorella Silvia. Lui, dopo le foto pubblicate da Chi dove si vede entrare e uscire dalla casa della presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, si è concesso una partita a padel con l’amico Candela e poi ha fatto perdere le sue tracce. Proprio a nome di Noemi Bocchi, come fa notare Fanpage, sono spuntati molti profili fake su Instagram e in uno di questi, una foto dove si parla di “primo bacio pubblico tra Totti e Noemi”. Fake. Strafake. Quella nella foto è Ilary ma è talmente buio che non si capisce bene. E l’immagine è sul profilo del Capitano, è del 2018 e la didascalia, a leggerla ora, fa un certo effetto: “Io, te e Roma. Auguri amore mio“.

