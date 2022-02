Jennifer Lopez conquista la copertina di Rolling Stone e torna a parlare della sua storia d’amore con Ben Affleck. A 52 anni, la diva è più in forma che mai e posa con un look super sexy per presentare il nuovo film che la vede protagonista, “Marry me“, in cui interpreta una cantante alle prese con il successo e con la difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa, di vivere sempre sotto i riflettori.

E così è arrivata puntuale la domanda su quanto si sia rivista nel personaggio interpretato, occasione perfetta per JLo per rivelare i motivi della sua prima rottura con Ben Affleck, nel 2004: “È stato brutale all’epoca. Io e Ben eravamo così innamorati. È stato uno dei periodi più felici della mia vita – ha spiegato Jennifer Lopez -. Ma venivamo speso criticati e questo ha davvero distrutto la nostra relazione dall’interno, perché eravamo semplicemente troppo giovani per capire in quel momento quali fossero davvero le cose più importanti nella vita”.

Adesso, quasi 20 anni dopo, Jennifer Lopez si dice contenta e fortunata del loro ritorno di fiamma: “Siamo molto fortunati. Il modo in cui proteggiamo ciò che abbiamo e il modo in cui viviamo le nostre vite – cosa condividere, cosa non condividere – è l’equilibrio che abbiamo ora, il vantaggio dell’esperienza e la saggezza che abbiamo acquisito nel corso degli anni”. E ha aggiunto: “Sono davvero felice, probabilmente più di quanto lo sia stata in tutta la mia vita. Cerco di vivere sempre con gratitudine. Ma oggi, soprattutto, se mi chiedi qual è stato il mio primo pensiero, è, ‘Grazie. Grazie, Dio, per questo giorno. Grazie per la mia vita’”.