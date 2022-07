Guenda Goria questa notte è tornata in pronto soccorso in seguito a delle complicazioni dopo il delicato intervento chirurgico degli scorsi giorni. La figlia di Maria Teresa Ruta aveva scoperto infatti in quell’occasione di avere in corso una gravidanza extrauterina. Nelle scorse ore le cose si sono aggravate: dolori lancinanti hanno reso necessario l’arrivo dei soccorsi. Goria, nonostante le poche forze e la sofferenza, ha deciso di rendere partecipi direttamente i suoi follower: “Avrei voluto darvi buone notizie ma la verità è che mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso stanotte, sono stata malissimo, avevo dei dolori indescrivibili. Credo di aver avuto delle complicazioni, mi dicono che si sia rotta una tuba, che si sia formato un coagulo di sangue. Credo che mi opereranno e la toglieranno perché ormai è compromessa. Sono tanto stanca, anche perché chi come me soffre di endometriosi sa che deve convivere con il dolore, è veramente un calvario“.

A rassicurare i numerosi fan in apprensione è intervenuto attraverso delle stories su Instagram anche Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda: “Ciao ragazzi, scusate lo sguardo distrutto. L’operazione è andata bene, sono molto felice. Poi vi racconterà tutto nel dettaglio Guenda. Io posso dirvi che una tuba era andata. Sono dovuti intervenire subito. Almeno abbiamo risolto i problemi per la sua salute che per me è la cosa più importante”.

Passata la notte post operatoria questa mattina Guenda ha voluto regalare il buongiorno ai suoi follower: “Eccoci, buongiorno. Oggi ho fatto per alzarmi e mi sembrava di scalare l’Everest. Credo di non essermi mai sentita così stanca in vita mia. Non vi preoccupate per me: non mollo!”. Poi spiega: “L’operazione è andata bene. Mi hanno tolto una tuba… Dicono che non si poteva tenere più, purtroppo“. A queste affermazioni ne seguono altre di ringraziamento a tutte le persone che si sono preoccupate per lei: “Siete stati immensi, mi hanno scritto tutte le persone che conosco. Non mi aspettavo tutto questo affetto, dico la verità. Grazie grazie grazie!”. A sdrammatizzare, in un momento così difficile, arriva in soccorso il primario che ha operato Guenda. Il medico avrebbe invitato la Goria a pensare ad una meta per il viaggio da fare di lì a poco. Lei, senza tanti giri di parole, ha risposto: “Voglio andare alle Maldive”. E noi le auguriamo di andarci al più presto.