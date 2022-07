Provata in volto e in lacrime. Così è apparsa nelle storie di Instagram Guenda Goria, che ha spiegato di aver avuto un malore per il quale è stato necessario chiamare il 118. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata portata in ospedale con l’ambulanza e ha aggiornato i follower sulle proprie condizioni di salute.

Faticando a trattenere il pianto Guenda ha rivelato: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”. La Goria sta infatti provando ad avere un figlio con il compagno Mirko Gancitano, eppure nei giorni scorsi non aveva avuto alcun sintomo di gravidanza. All’improvviso, però, è stata colta da un forte mal di pancia, è sbiancata e si è accasciata a terra.

“Sono un po’ traumatizzata, vi dico la verità”, ha aggiunto, spiegando il perché di tanta apprensione: “Ora questa emorragia è anche interna quindi ho sangue nell’addome e bisogna capire che cosa fare […] Questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba“. Ore di apprensione dunque per la giovane, in quanto altre emorragie potrebbero creare danni veri alla sua salute. Al suo fianco, anche se non fisicamente, la madre Maria Teresa Ruta, che però non può entrare in stanza a causa del protocollo anti-Covid. A sostenerla in questo delicato frangente c’è ovviamente anche il suo Mirko, che le dedica una story scrivendo: “Vita mia. Andrà tutto bene, tu sai… Sono qui e ci sarò sempre, ti amo tanto”.