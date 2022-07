“Mi sono sempre sentita ignorante, non all’altezza, in difetto in moltissime circostanze private e pubbliche”. Con queste parole Giulia Ottonello, vincitrice di Amici nel 2003, dà inizio a un lungo post nel quale parla di una vicenda molto dolorosa vissuta da ragazzina ma i cui effetti si sono fatti sentire per tanti anni. La cantante e attrice rivela di aver avuto un rapporto per niente sereno con la scuola, al punto da averla abbandonata prima di prendere il diploma. Traguardo che ha raggiunto ora, a quasi 38 anni.

Tutta colpa del bullismo, una piaga sociale che la Ottonello ha sperimentato sulla propria pelle già alle elementari “forse perché ero un po’ diversa e facevo in qualche modo ‘paura’, forse semplicemente perché ero meno stronza di altri bambini… Non saprei dire come mai però mi prendevano sempre in giro. Mi dicevano che ero brutta e sfigata, spesso mi picchiavano“. Giulia non si è sentita capita tra le mura di quella scuola che invece dovrebbe spronare i ragazzi a coltivare i propri talenti. Un supporto che non è arrivato nemmeno dagli insegnanti.

Il risultato? L’artista ha abbandonato gli studi e ha iniziato a dedicarsi alle proprie passioni. È approdata quindi ad Amici, che ha vinto a mani basse con una voce impossibile da dimenticare, ma questo non è stato sufficiente per farle fare pace con il passato: “Il mio percorso scolastico era stato completamente fallimentare. Quindi io ero una fallita nella mia testa e non è bastato vincere ‘Amici’ per non sentirmi più tale. Mi sono portata questa ferita non risolta dentro per oltre vent’anni”.

Dopo molti anni Giulia Ottonello ha deciso di tornare sui libri. Non è stato facile, anche perché nel mezzo è successo di tutto, pandemia compresa, ma gli sforzi sono stati ripagati: “A quasi trentotto anni ho terminato il liceo che avevo abbandonato più di vent’anni fa. Oggi pomeriggio ho pianto dalla gioia dopo aver letto i risultati finali degli esami di maturità. Non riuscivo a crederci”.

Quindi l’invito ai fan: “Non è mai troppo tardi per studiare, non è mai troppo tardi per risolvere traumi che ci fanno stare male. Abbandonate le brutte persone ma non abbandonate voi stessi e gli studi”.