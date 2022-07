Forte della vittoria all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Paride Vitale, Victoria Cabello torna finalmente in tv con un programma tutto suo. Al momento non si sa né quando né che tipo di trasmissione sarà, ma alla presentazione dei palinsesti Sky è stato annunciato che i lavori in questo senso sono in corso.

Un gradito ritorno quello della Cabello, la cui carriera è decollata sul finire degli anni ’90 a MTV. Per anni Victoria è stata tra i vj più amati della rete e con il suo stile ironico e disarmante ha raccontato al pubblico il mondo della musica e del cinema intervistando mostri sacri del mondo dello spettacolo: Woody Allen e George Clooney, solo per citarne un paio.

Nel 2006 persino il prestigioso palco del Festival di Sanremo con Giorgio Panariello e Ilary Blasi. Dal 2002 al 2007 ha vestito invece i panni di inviata de Le Iene su Italia 1, ma è tra il 2005 e il 2008 che – forse – Victoria ha dato il meglio di sé con Very Victoria, il talk show di MTV in stile David Letterman.

Per qualche anno però la Cabello si è dovuta allontanare dal piccolo schermo a causa della malattia di Lyme. Un’assenza durata dal 2014 al 2017. L’avventura a Pechino Express l’ha riportata prepotentemente sotto i riflettori, e ora sembra tutto pronto per un ritorno in grande stile. Che sia la volta buona che venga dato a Victoria quel che è di Victoria?