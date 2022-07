Aspirante modella e appassionata di canto. Poi il sogno nel cassetto di indossare la corona di Miss Italia. Sara Pilla, 22 anni è gondoliera di professione, figlia d’arte, e una delle cinque donne ad aver ottenuto la licenza per guidare le caratteristiche imbarcazioni della laguna veneta. La 22enne è in gara per diventare “Miss Veneto” e ottenere l’accesso alla competizione nazionale. “Sogno di fare la modella, ma non rinuncerò mai al mio primo traguardo”, ha dichiarato al “Messaggero”. Il 21 febbraio scorso, infatti, Sara ha superato l’esame teorico e pratico da gondoliera e non abbandonerebbe mai il suo mestiere, ormai quasi senza ‘eredi’. “Ho tre grandi passioni – ha spiegato la giovane – il canto, le sfilate e la gondola. E non rinuncerei mai a nessuna delle tre. È la prima volta che partecipo al concorso di bellezza, vorrei rappresentare la gondola, Venezia e tutta la mia regione”,