È davvero inevitabile parlare di “prova costume”? Sarà un momento godibile quello in cui questa espressione scomparità dalle nostre vite. Perfezione fa rima con accettazione. E Nancy Brilli lo sa molto bene. L’attrice ha condiviso sui social una toccante riflessione, invitando i suoi followers a dimenticare le innumerevoli paranoie sulla forma fisica. Un messaggio di ‘body positivity’, corredato da un video in cui, in bikini, finge di guardarsi allo specchio e di commentare tra sé: “Il costume da bagno me lo metto, non me lo metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina e… Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatti questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”

L’attrice non è l’unica paladina di questo importante messaggio che si sta diffondendo soprattutto sui social. Tra le altre, Giorgia Soleri e Chiara Ferragni hanno abbracciato la filosofia, mostrandosi senza filtri e intraprendendo una lunga battaglia per sradicare un’idea legata a canoni improponibili e potenzialmente nocivi. Brave.