Anche i ricchi piangono. Bill Gates rischia di perdere posizioni nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Tutta “colpa” del suo buon cuore, dal momento che il fondatore di Microsoft ha dichiarato di voler donare virtualmente tutta la propria ricchezza, in futuro, alla fondazione Bill & Melinda Gates. Un gesto che lo farebbe inevitabilmente scivolare ben più giù nella prestigiosa classifica (nella quale attualmente occupa la quinta posizione) che vede saldamente al primo posto Elon Musk, patron di Tesla.

È Forbes a fornire annualmente l’elenco degli uomini più ricchi del mondo. L’ultima top ten risale ad aprile 2022, e come detto vede Elon Musk in prima posizione, davanti a Jeff Bezos, papà di Amazon. Medaglia di bronzo invece per Bernard Arnault, patron del gruppo di marchi di lusso LVMH (Louis Vuitton Moet-Hennessy).

Quinto posto per Bill Gates, ma il desiderio di donare il suo enorme patrimonio lo farà inevitabilmente uscire dalla classifica. Al momento dietro di lui troviamo Warren Buffett, altro imprenditore USA che è stato definito “miracolo di Obama“. Tutto merito delle notevoli capacità che ha dimostrato di avere nel campo degli investimenti finanziari, nonché delle grandi abilità nel riuscire a prevedere con lungimiranza sia i guadagni che le perdite.