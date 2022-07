“Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “’hanno fatto una figura di merda’. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare“. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli su Twitter poco dopo l’uscita dei comunicati con i quali Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio, dopo 17 anni e tre figli. La giornalista fa riferimento allo scorso febbraio, quando Dagospia e diversi altri siti avevano dato la notizia della separazione tra i due con molti dettagli. La conduttrice de L‘Isola dei Famosi aveva smentito. dopo lungo tacere, ospite dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo: “Non era il solito gossip ma una notizia certa. Poi è durato tutto tre giorni ma la cosa vergognosa è stata che persino quotidiani nazionali che dovrebbero avere credibilità l’hanno data per certa e hanno fatto una grande figura di merd*”. Blasi aveva sottolineato: “Poi fa la smentita e dicono che la smentita sia debole. A noi è sembrata debole solo la loro illazione. I paparazzi le fanno le foto. Ma non c’è altro. Quindi cosa accade? Si passa al patrimonio, non ci separiamo ma per i soldi… Infine dopo la bufera si calma tutto”. Lucarelli è tornata su queste parole ma molti utenti non hanno apprezzato il tweet: “Oppure forse con 3 figli minorenni volevano essere loro ad annunciarlo invece di lasciar speculare i giornali sulla fine di una relazione di quasi 20 anni no? È così difficile capire che anche se sono personaggi pubblici hanno una vita privata?”, “Magari indipendentemente da quello che succede tra loro hanno zero voglia che il mondo intero parli dei caz*i loro ovunque, cose che anche i loro 3 figli possono leggere, o che qualcuno gli può riferire. Un po’ di rispetto, se non per loro almeno per i 3 figli non guasterebbe”, si legge. D’altra parte c’è chi invece condivide il pensiero della giornalista: “Però fecero il matrimonio in diretta tv,della popolarità ti prendi tutto il pacchetto”, si legge sempre su Twitter.

Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “hanno fatto una figura di merda”. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 11, 2022