La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non con un comunicato congiunto ma con due comunicati separati. Parole diverse. Sentimenti, probabilmente, diversi. Sui social i commenti sono un’infinita girandola e molti riguardano proprio la conduttrice e la sua ospitata a Verissimo lo scorso febbraio quando smentì la notizia, data da diversi siti, della separazione tra i due. Non c’è solo Selvaggia Lucarelli, ci sono altri giornalisti e ci sono utenti che scrivono: “Si sono separati come ho fatto io e tanti altri comuni mortali… Però mi chiedo: perché se sai che è finita, Ilary va a Verissimo a fare la smentita-teatrino?”, “Comunque a sto punto gli insulti che Ilary ha fatto a Verissimo contro la stampa poteva anche risparmiarseli”, “Ma le persone che si meravigliano dell’intervista a Ilary a Verissimo, davvero pensano che in televisione e sui social venga rappresentata la realtà? È quasi tutto finto”, “Che figura barbina a Verissimo”, e via dicendo. Parere dominante? Così sembra. Chiunque o quasi ne ha uno, di parere. C’è però anche chi prende posizione a fianco della conduttrice: “Non giudicate mai una persona quando parla del suo privato, ho letto che Ilary avrebbe fatto una figura di m per le dichiarazioni a Verissimo, ricordiamoci che ci sono dei figli di mezzo e forse lei voleva solo tutelarli”, “Ilary a Verissimo ha forse cercato di tutelare una coppia che ci stava riprovando, sicuramente ha provato a tutelare i figli che già probabilmente stavano affrontando un momento di cambiamento, smarrimento e dolore”, “Ilary a Verissimo aveva cercato di difendere la coppia perché aveva creduto a una qualche versione di lui?“. “La gente ama i pettegolezzi. È la cosa che più di ogni altra fa andare avanti l’industria dell’intrattenimento“, ha detto Ellen DeGeneres, che di intrattenimento se ne intende. Negli ambienti gossipari gira voce che Blasi, al tempo dell’intervista a Verissimo, avesse dato credito a una versione fornita dall’ormai ex marito. Qualcosa che suonava come “non è come credi”.