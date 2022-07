Un cono gelato in argento, collezione Objetsdevie. Non fatevi troppe domande: è un oggettino della designer Delfina Deletrez-Fendi nel quale si può mangiare davvero il gelato (è stato trattato con antibatterico). Vorreste l’accessorio da sfoggiare con gli amici modello “io il cono lo porto da casa”? Costa 650 euro. Se volete strafare c’è pure quello con pavé di diamanti a 750 euro. Alla presetazione parigina, i vip lo hanno usato per mangiare una pallina di gelato. Fragola? Ma no, gusto shiso. “Il punto di partenza è proprio lavorare su oggetti di uso comune rendendoli straordinari. Il cono poi è un emblema italiano, ci proietta nell’infanzia, dà gioia. Il progetto mi riflette, quindi per lanciarlo ho scelto questa piazza, dove abito”, così Delfina Delettrez-Fendi da Place De Furstemberg Paris. Che ne pensate di questa creazione? È questo il lusso?

