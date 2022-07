È stato coinvolto anche il regista Carmine Elia nell’incidente mortale avvenuto nella notte di domenica a Roma, sulla Tangenziale Est. A perdere la vita sono state due ragazze di 21 e 22 anni, Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini, che con la loro auto hanno centrato quella cineasta: contrariamente alle prime indiscrezioni sulle sue gravi condizioni di salute, Elia non è mai stato in pericolo di vita ed è stato dimesso poche ore fa dal Policlinico Gemelli, dov’era stato ricoverato a seguito di alcune pesanti fratture.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE E LA MORTE DELLE DUE RAGAZZE – A ricostruire la dinamica dell’incidente è stato lo stesso regista al soccorritore che è accorso subito dopo lo schianto sull’Olimpica, avvenuto domenica sera. Secondo quanto rivela Repubblica, “l’auto delle giovani di Monte Mario Alto ha scavalcato la corsia dopo un impatto contro il marciapiede che fa da spartitraffico. Nella direzione opposta stava arrivando la Stelvio del regista, 55 anni. ‘Ho visto piombare quella macchina addosso a me e non ho potuto fare nulla. Ero nel posto sbagliato, nel momento sbagliato'”.

COME STA IL REGISTA DELLE FICTION DI SUCCESSO – Inizialmente alcune agenzie aveva ipotizzato che Carmine Elia fosse in pericolo di vita ma già ieri le indiscrezioni erano state smentite da fonti vicine al regista, che nella mattinata di martedì è stato dimesso dal Gemelli, dov’era arrivato in codice rosso. “Ho qualche frattura ma sto bene. Mi è andata bene ma penso a quelle due ragazze, vorrei tornassero in vita”, racconta a Repubblica. Fratture alle costole, allo sterno e a una vertebra dorsale. “Mi spiace per quelle due ragazze, potevano essere le mie figlie. Purtroppo, non possono tornare in vita, non è un film“.

CHI È IL REGISTA CARMINE ELIA – Carmine Elia è uno dei registi più apprezzati e contesi nel mondo della serialità italiana. Ha cominciato a lavorare in tv nel 2001 come assistente alla regia di Gianpaolo Tescari nelle miniserie Onora il padre, Il lato oscuro e Gli occhi dell’altro. Poi con Giulio Base in San Pietro e Maria Goretti. Il debutto alla regia è col botto, nel 2006, quando dirige Don Matteo con Terence Hill, poi ha firmato altre fiction di grande successo come La dama velata, con Miriam Leone, e, sempre su Rai1, Il sistema. Negli ultimi anni portano la sua firma altri due titoli sbanca ascolti di Rai2 come La porta rossa, con Lino Guanciale, e Mare fuori, che su RaiPlay ha toccato i 50milioni di visualizzazioni. È sua anche la regia di una delle fiction più attese della prossima stagione, Sopravvissuti, una coproduzione europea con Lino Guanciale e un cast internazionale: il mistery drama comincia con una barca a vela che salpa per una traversata oceanica, ma che dopo pochi giorni a causa di una violenta tempesta scompare dai radar. Un anno dopo, viene ritrovato il relitto con a bordo, ancora vivi, solo sette dei dodici passeggeri. Che cosa è successo agli altri? Quale segreto nascondono i superstiti?