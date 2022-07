Divertente, ironico e carico di un amore incondizionato. J-Ax ha pubblicato su Instagram il discorso che ha dedicato al fratello Grido, al quale ha fatto da testimone, durante il suo matrimonio lo scorso 23 giugno. L’ex membro de “I Gemelli Diversi” ha ufficialmente sposato la modella Jill Nizzotti, con cui ha si conosce dal 2013. Durante il suo discorso, Alessandro Aleotti (vero nome di Ax, ndr) ha raccontato un episodio, per lui particolarmente significativo, dell’infanzia trascorsa insieme al fratello: “Tutti i bambini avevano queste barchette telecomandate che andavano fortissimo (…). Io, per non sentirmi escluso, avevo legato una tavola di legno a una corda e con due barattoli, un po’ di vernice e la fantasia, mi ero costruito la mia barchetta. Una volta entrato in acqua, la tiravo di qua e di là, convinto che bastasse per essere incluso nella compagnia. Uno dei ragazzi si mise a deridermi (…). Mi ritrovai immerso in una pozza di imbarazzo (…). Tutto a un tratto (…) arrivò il mio fratellino di 7 anni che, correndo come un cucciolo di orso sui sassi roventi, brandendo il bastone di un ombrellone da spiaggia e ringhiando ‘Lascia stare mio fratello’, tirò in testa il bastone al bullo”.

“Luca è sempre stato benvoluto da tutti, è di un’intelligenza spaventosa, tanto che molte volte i nostri ruoli si sono invertiti. Perché mio fratello, pur essendo il più piccolo, mi ha insegnato tante cose”, ha poi aggiunto Ax. Infine, il fiero testimone ha riservato agli sposi parole al miele: “La cosa di cui sono certo è che Grido sia pazzo di Jill e fin dal primo momento in cui li ho visti insieme ho avuto la certezza che un giorno mi sarei trovato qui a fare questo discorso al loro matrimonio”. Grido e Jill Nizzotti sono convolati a nozze in una romantica location e, nel giorno più importante della loro vita, il rapper ha voluto dedicare anche alla moglie una dichiarazione d’amore, poi pubblicata sui social: “Voglio dirlo a tutto il mondo, amo tutto di te! (…). Grazie per aver deciso di sposarmi. Per sempre tuo”.