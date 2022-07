Venerdì 1 luglio, al Porto Turistico di Roma (Ostia) per l’RDS Summer Festival è arrivata Elodie. La cantante 32enne è stata protagonista di un battibecco con la presentatrice Anna Pettinelli. Il video della discussione è stato pubblicato su TikTok dall’utente Fabrizio Marigo (seguito da 158.000 persone). Ma cosa è accaduto? Sul finire della performance, i fan della cantante romana hanno cominciato a gridare: “Se non metti l’ultima, noi non ce ne andiamo”. “Ne canto un’altra, decidete voi”, ha quindi replicato Elodie. “Che vuoi cantare? Cosa vogliono? Io non ho capito niente“, ha affermato Pettinelli. La maggioranza del pubblico ha chiesto il brano ‘Niente canzoni d’amore’. “Scusate, un attimo”, ha aggiunto la cantante per poi rivolgersi alla conduttrice tra il serio e il faceto: “Anna, però tu sei sempre aggressiva con me. Sempre aggressiva, un attimo per capì, no?”. “Un attimo che capisce, un attimo che capisce”, le ha fatto eco Pettinelli.

Allora Elodie ha rincarato la dose: “Amò, posso parlà romano qua“. Grida dal pubblico. Morale della favola? La dj non aveva la base e quindi Elodie ha intonato il brano voluto dai fan soltanto con la voce. “La migliore”, “Regina indiscussa”, “L’ha asfaltata”, alcuni dei commenti a favore. Non mancano le critiche: “Sempre polemica e litigiosa”, oppure: “Ma come cammina? Sembra Virginia Raffaele quando imita Belén”. Ad ogni modo pare che tra le due ci sia un bel rapporto e che lo screzio fosse sul tono giocoso. Nel pomeriggio di ieri, 3 luglio, Anna Pettinelli ha infatti pubblicato un messaggio vocale che Elodie le ha mandato su Whatsapp e in cui la cantante ex Amici afferma: “Annarè, come fanno a non capire che semo due romane veraci che se vonno (si vogliono, ndr) bene? Dimmelo te!”. “C’è chi dice che io e Elodie abbiamo litigato, questa è la verità“, ha commentato la voce di RDS aggiungendo un cuore.